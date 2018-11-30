Украинских моряков вывезли из СИЗО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Весь состав экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных после инцидента в Черном море за незаконное пересечение границы РФ, перевели из СИЗО Крыма в другое место содержания под стражей, сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина.
"На сегодня ни одного из арестованных украинских военнослужащих в СИЗО Симферополя нет", — сказала РИА Новости Лубина.
При этом омбудсмен подчеркнула, что информацию об их дальнейшем пребывании уполномочены давать органы следствия.
"Создана группа следователей на самом высоком уровне. На сегодня стоит вопрос о переводе всех военнослужащих в Москву", — подчеркнула Лубина.
"Согласно обычной практике, их должны разместить в СИЗО "Лефортово" [если вообще привезут]. Туда чаще всего помещают террористов, диверсантов и прочих подозреваемых по подобным статьям", — добавила собеседница агентства.
В четверг адвокат командира украинского бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка Джемиль Терпищев сообщил, что некоторых украинских моряков могли отправить в московское СИЗО "Лефортово". Адвокат Виолетта Волкова, которая не представляет интересы моряков и пришла в "Лефортово" к своему подзащитному по другому делу, также заявила, что некоторые из украинских моряков могут находиться в этом СИЗО.