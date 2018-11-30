На рынке в Назрани произошел пожар

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Два вещевых павильона и небольшой магазин общей площадью 120 квадратных метров сгорели в результате пожара в ночь на пятницу на рынке в Назрани, в результате никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии.

"В 00.09 мск в пятницу поступило сообщение, что в Назрани на входе в ООО "Универсальный крытый рынок" горят два вещевых павильона и магазин бытовой химии площадью 120 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, а в 00.35 мск ликвидировали пожар. Всего было задействовано более 20 человек и семь единиц техники.

В результате пожара пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что прокуратура Назрани выявила грубые нарушения пожарной безопасности в пяти крупных торговых комплексах города, среди которых упоминался и универсальный крытый рынок. Суд предписал запретить эксплуатацию зданий данных торговых объектов до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.