На рынке в Назрани произошел пожар

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Два вещевых павильона и небольшой магазин общей площадью 120 квадратных метров сгорели в результате пожара в ночь на пятницу на рынке в Назрани, в результате никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии.
Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, а в 00.35 мск ликвидировали пожар. Всего было задействовано более 20 человек и семь единиц техники.
В результате пожара пострадавших нет, — отметили в ведомстве.
Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что прокуратура Назрани выявила грубые нарушения пожарной безопасности в пяти крупных торговых комплексах города, среди которых упоминался и универсальный крытый рынок. Суд предписал запретить эксплуатацию зданий данных торговых объектов до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.