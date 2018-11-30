В Приморье два полицейских спасли из горящей квартиры многодетную семью

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Двое полицейских в Приморье спасли из горящей квартиры в поселке Ярославский семью из пяти человек, в том числе троих маленьких детей, сообщает региональное УМВД РФ.

Отмечается, что на маршруте патрулирования старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко увидели огонь на балконе четвертого этажа дома. Они сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции, забежали в подъезд, полный дыма, и стали стучать в двери, пытаясь попасть в квартиру. Оттуда был слышен плач ребенка. Наконец, дверь им открыла девочка.

"С трудом разглядев в прихожей кашляющую заплаканную 10-летнюю девочку, сотрудники полиции первым делом вынесли её в подъезд. Девочка, кашляя и плача, рассказала об оставшихся в квартире родителях и двух маленьких братьях … Шлапак бросился в дальнюю комнату, где обнаружил двух детей 3 и 4 лет и вынес их из помещения, передав мальчиков соседке. В это время Сергей Крупенко забежал в другую комнату, сквозь дым увидел лежащих на кровати мужчину и женщину и начал их будить", — говорится в сообщении.

Надышавшиеся угарного газа взрослые с трудом пришли в себя. Полицейские вывели их из квартиры и стали обходить соседей. Пожарные потушили огонь, добавили в УМВД.