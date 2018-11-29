СК задержал двоих участников нападения на псковских десантников в 2000 году

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Участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

Участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, при котором погибли 84 российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"За причастность к данному преступлению задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, и Ибрагим Донашев, 1977 года рождения, которые доставлены в орган предварительного следствия", — говорится в сообщении.

Им намерены предъявить обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. При этом спецслужбы продолжают розыск всех участников нападения.

В начале года еще двух участников нападения приговорили к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что 29 февраля 2000 года банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовала в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне.

Боевики атаковали их с трех сторон — в районе села Улус-Керт на высоте 776. При этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, стреляли в десантников из автоматов Калашникова.

Бой продолжался до утра 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Десантники уничтожили порядка 700 боевиков. Двадцати двум военнослужащим присвоили звание Героя России, 68 бойцов наградили орденом Мужества (большинство — посмертно).

Приговоры другим участникам нападения

Ранее девятерых участников боестолкновения приговорили к длительным срокам.

Так, житель Чечни Аюб Тунтуев получил 24 года и 11 месяцев лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей, а Максим Понарьин — пожизненное.

Среди осужденных также гражданин Украины — член УНА-УНСО* Александр Малофеев. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии.

Перед судом должны предстать еще двое подозреваемых — Артур Ушаев и Руслан Наматов.

*Экстремистская организация, запрещена в России