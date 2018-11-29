МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Порядка 3 миллионов человек эвакуировали почти в 230 городах России с начала волны массового телефонного терроризма, которая пришлась в стране на осень 2017 года, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Накануне, по данным экстренных служб, в Москве из 14 торговых центров и Киевского вокзала были эвакуированы около 4,5 тысячи человек. Как позже сообщил столичный главк МВД, все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров оказались ложными.

"Всего с 11 сентября 2017 года, когда в России началась волна телефонного терроризма, в 227 городах были эвакуированы почти 2 миллиона 760 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за это время на территории РФ было зарегистрировано чуть более 3 тысяч анонимных звонков с угрозами взрывов 4,4 тысячи объектов. Для проверок этих сообщений привлекались в общей сложности свыше 57 тысяч сотрудников оперативных служб и около 18 тысяч единиц техники.

Собеседник агентства уточнил, что накануне в Москве были зарегистрированы 6 анонимных звонков о "минировании" 11 крупных торговых центров. Для эвакуации 4,3 тысячи человек привлекались почти 120 правоохранителей и 44 единицы техники.

Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.