Под Геленджиком опрокинуло ветром "Газель"

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. "Газель" была перевернута ветром в районе геленджикского поселка Кабардинка, обошлось без пострадавших, машина уехала своим ходом, сообщил РИА Новости глава Кабардинского сельского поселения Григорий Кялов.
"Дорога (на Новороссийск) открыта. Мы рекомендуем, учитывая, что сильные порывы ветра, ограничивать фурам, где большая парусность у автотранспорта, "Газелькам" (движение)… Одну "Газельку" сегодня перевернуло, но мы ее на место поставили, она уже уехала. Там без потерпевших. Мы помогли, на колеса поставили…, и они уехали", — сообщил РИА Новости глава Кабардинки.
Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.