Под Геленджиком опрокинуло ветром "Газель"

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. "Газель" была перевернута ветром в районе геленджикского поселка Кабардинка, обошлось без пострадавших, машина уехала своим ходом, сообщил РИА Новости глава Кабардинского сельского поселения Григорий Кялов.

В Новороссийске в 13.00 мск четверга в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду введен режим ЧС.

"Дорога (на Новороссийск) открыта. Мы рекомендуем, учитывая, что сильные порывы ветра, ограничивать фурам, где большая парусность у автотранспорта, "Газелькам" (движение)… Одну "Газельку" сегодня перевернуло, но мы ее на место поставили, она уже уехала. Там без потерпевших. Мы помогли, на колеса поставили…, и они уехали", — сообщил РИА Новости глава Кабардинки.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.