МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отец ребенка, которого в Подмосковье тренер по кудо ударил ногой по голове, просит прекратить уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Там добавили, что подозреваемый Иван Кирилко не признал вину и отказался от дачи показаний.
Следствие подозревает Кирилко в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и просит Наро-Фоминский суд заключить его под стражу.
Как сообщила пресс-служба Минспорта области, с сентября 2014 года тренер Иван Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО "Федерация кудо России" в Наро-Фоминском городском округе. Официальной аккредитации Министерства спорта России эта федерация так и не получила. В 2014 году Кирилко учредил ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, в которой он сам и тренировал. Тренировки проходили в частном зале, который арендовал Кирилко. Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был отстранен от тренерской деятельности, занятия в секции были прекращены.