МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отец ребенка, которого в Подмосковье тренер по кудо ударил ногой по голове, просит прекратить уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"По его мнению, тренер совершил дисциплинарный проступок, и от занятий с детьми его необходимо отстранить, а вот уголовного наказуемого поступка тренер не совершал, поэтому уголовное дело отец ребенка попросил прекратить", — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемый Иван Кирилко не признал вину и отказался от дачи показаний.

Следствие подозревает Кирилко в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и просит Наро-Фоминский суд заключить его под стражу.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Наро-Фоминске тренер спортивной секции применил по отношению к ребенку физическую силу, чтобы наказать мальчика за ошибку. Следователи по результатам проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года тренер во время тренировки нанес удар ногой в область головы девятилетнему мальчику. Подозреваемый задержан.

Как сообщила пресс-служба Минспорта области, с сентября 2014 года тренер Иван Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО "Федерация кудо России" в Наро-Фоминском городском округе. Официальной аккредитации Министерства спорта России эта федерация так и не получила. В 2014 году Кирилко учредил ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, в которой он сам и тренировал. Тренировки проходили в частном зале, который арендовал Кирилко. Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был отстранен от тренерской деятельности, занятия в секции были прекращены.