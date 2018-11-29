Экс-замгубернатора Курганской области подозревают в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Следственные органы подозревают экс-замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова в получении взятки в размере более 3 миллионов рублей, сообщило в четверг СУСК по региону.

По данным пресс-службы губернатора области, и.о. заместителя губернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков с 13 ноября ушел в отставку по собственному желанию.

По данным следствия, в 2018 году Ванюков, являясь замгубернатора, через посредника получил часть взятки — более 3 миллионов рублей от общей суммы взятки в 26 миллионов рублей — от директора коммерческой организации, осуществлявшей строительство автодороги в Курганской области, за своевременную оплату выполненных работ.

"В четверг… Роман Ванюков был задержан… По данному факту следственным управлением СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

Следствие поясняет, что в четверг следователи вместе с региональным управлением ФСБ России в Кургане и Челябинске, а также в трех районов Курганской области одновременно провели более десяти обысков по месту жительства Ванюкова. Также обыски прошли у его знакомого, выступившего посредником при передаче взятки, и взяткодателя — руководителя дорожного предприятия, и их родственников, уточняется в сообщении. Кроме того, обыски проведены в офисах коммерческих организаций. В ходе обысков изъяты значительные денежные средства, а также предметы и документы.

По итогам проведенных обысков взяткодатель и посредник также задержаны, добавляется в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемым в зависимости от выполненных ими ролей обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), уточняет следствие. Следствие также обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.