Омбудсмен рассказала об условиях содержания арестованных украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Арестованные по делу о нарушении границы РФ украинские моряки и сотрудник СБУ помещены в блок для несовершеннолетних следственного изолятора Симферополя, они вместе сидят в трех камерах, раненые двое моряков и еще один сотрудник СБУ остаются под стражей в керченской больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека республики Крым Людмила Лубина.

Ранее в Крыму были арестованы 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ, которые были задержаны при нарушении границы РФ в Керченском проливе. Два моряка и один сотрудник СБУ, получившие ранения при задержании, находятся в Керчи, остальные — в Симферополе.

"В Симферопольском СИЗО есть блок, где содержались несовершеннолетние. В этот отремонтированный, свежий, новый блок их поместили. Дали новые матрасы, одежду, средства гигиены. Со слов начальника СИЗО, их содержат в трех камерах, всех вместе", — сказала Лубина.

Она сообщила, что госпитализированные в керченскую городскую больницу двое раненых моряков и сотрудник СБУ остаются в ней под стражей и будут переведены в изолятор после разрешения врачей. По ее словам, все они имеют возможность общаться с адвокатами, встречи с родственниками возможны с разрешения следствия. Лубина намерена посетить арестованных в изоляторе в понедельник.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них — два моряка и сотрудник СБУ — были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Сотрудники СБУ, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.