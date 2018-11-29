В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября в здании городской прокуратуры. Жертв удалось избежать благодаря тому, что коллеги потерпевшего пресекли атаку.

Против полицейского возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование". На допросе он отказался давать показания, мотивы его поступка неизвестны.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также попросят суд избрать подозреваемому меру пресечения.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, со своей стороны, сообщила, что нападавший работает в следственном отделе УМВД. Он смог ранить сотрудника прокуратуры, а дальнейшее преступление предотвратили приехавшие на место полицейские.

Ведомство проводит проверку, добавила Петрова. По ее словам, полицейского уволят по отрицательным мотивам, а его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.