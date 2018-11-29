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Происшествия

"Расплакался в суде": почему убийцу екатеринбурженки оставили на свободе

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© Фото : из личного архиваАлексей АвтамоновАлексей Автамонов
© Фото : из личного архива

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Свердловский областной суд оставил в силе приговор Алексею Автамонову, который два года назад расправился с 32-летней сотрудницей банка Дарьей Тягуновой. Весной ему назначили два года и девять месяцев ограничения свободы, хотя прокуратура настаивала на десятилетнем сроке в колонии строгого режима. О мотивах преступления и о том, почему убийцу не изолировали от общества, — в материале РИА Новости.

Встреча в парке

Жительница Екатеринбурга Дарья Тягунова пропала 5 августа 2016-го. В тот день она поссорилась со своим молодым человеком и пошла прогуляться в парк напротив дома. Ближе к полуночи до нее пытались дозвониться десятки взволнованных друзей, однако номер уже был недоступен.

© Depositphotos / WDGPhotoПарк
© Depositphotos / WDGPhoto
Парк

"Дашина машина стояла возле подъезда, но ее самой нигде поблизости не оказалось, хотя парк прочесали несколько раз, — рассказывает РИА Новости знакомая Тягуновой Елена. — Мы сразу поняли: случилось что-то нехорошее. Раньше она никогда не пропадала, была очень ответственной, скромной. Окончила университет с красным дипломом и делала успешную карьеру в банке".

На следующий день родственники девушки подали заявление в полицию. Кроме оперативников, к поискам подключились волонтеры. Вскоре пропавшую искал чуть ли не весь миллионный город. Сотрудники уголовного розыска тем временем отрабатывали все возможные криминальные версии. Первым под подозрение попал молодой человек Тягуновой Павел Садчиков. Его несколько раз допросили и проверили на детекторе лжи.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Оперативники присматривались к друзьям, знакомым и коллегам девушки. "В тот вечер Дашу видели в компании какого-то молодого человека в магазине рядом с ее домом. Они покупали пиво, — говорит РИА Новости подруга Тягуновой Рената Коршунова. — Ко мне приходили полицейские и показывали его фотографию, но этого парня я не знала".

Сдали нервы

Задержать подозреваемого удалось лишь через 11 месяцев. Ранее судимый за кражу 36-летний сотрудник сервиса по шиномонтажу Алексей Автамонов, проживающий в соседнем доме, на допросе признался, что вечером 5 августа прогуливался в парке, встретил девушку, предложил ей вместе выпить. Та согласилась и пошла за ним.

"Между ними произошел конфликт, во время которого Тягунова высказала Автамонову претензии по поводу его низкого социального статуса и мужской неполноценности, — объясняет РИА Новости один из оперативников, занимавшихся расследованием преступления. — Алексей не стерпел обиду и задушил девушку. А потом лег спать рядом с ней".

Александр Тютин
© Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу
"Шел к мести два года": кто заказал убийство семьи бизнесмена Зейналова
Выспавшись, он перенес тело в багажник своего автомобиля, припаркованного напротив подъезда. Избавился от трупа лишь через несколько дней — вывез за город к озеру.

Алексей сразу пошел на контакт со следователями и показал им, где спрятал тело. Его заключили под стражу, предъявив обвинение по статье "Убийство". Расследование продолжалось около полугода, и в апреле 2017-го в Ленинском районном суде убийце вынесли приговор: два года и девять месяцев ограничения свободы. Без изоляции от общества. То есть на протяжении этого времени он не сможет покидать пределы Екатеринбурга и выходить из дома после десяти часов вечера. Хотя гособвинитель настаивал на колонии строгого режима минимум на десять лет.

Родственники погибшей и прокуратура обжаловали вердикт в вышестоящей инстанции, однако там его оставили без изменений. "В процессе разбирательства уголовное дело переквалифицировали на статью 107 УК "Убийство, совершенное в состоянии аффекта", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Свердловского областного суда Екатерина Масленникова. — Это состояние было вызвано тяжким оскорблением со стороны погибшей".

Между тем, как считает потерпевшая сторона и гособвинитель, Автамонов прекрасно отдавал отчет своим действиям, поскольку даже спустя год отлично помнил детали убийства. Кроме того, он был пьян. "Эксперты посчитали, что алкогольное опьянение не исключает аффект, — объясняет РИА Новости адвокат подсудимого Оксана Фоминых. — По их мнению, учитывая особенность психики Автамонова, высказывания Тягуновой в его адрес действительно были тяжким оскорблением. Он человек повышенной эмоциональности и ранимости. К тому же в течение длительного времени бывшая жена и теща похожим образом унижали его достоинство". 

© Фото : предоставлено друзьями девушкиДарья Тягунова
© Фото : предоставлено друзьями девушки
Дарья Тягунова

Слезы в суде

"На мой взгляд, Алексей очень глубоко переживал случившееся, — добавляет Фоминых. — Он на самом деле не хотел убивать и даже совершенно искренне расплакался в суде".

Родственники и знакомые отзываются об Автамонове как о вполне уравновешенном человеке. По их сведениям, он вырос в детском доме в Пермском крае, а затем переехал в Екатеринбург. Восемь лет назад познакомился с будущей супругой. В том же парке, что и с Тягуновой. После рождения сына молодожены поселились в двухкомнатной квартире у родителей девушки.

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© Фото : ИА "Хакасия"
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Брак продлился недолго. Но выселить Автамонова из квартиры бывшая супруга не смогла. Под одной крышей они прожили около шести лет. По словам тещи, Алексей регулярно напивался и вел себя довольно агрессивно. Даже несколько раз нападал на тещу и тестя.

Отметим, что к ограничению свободы за доказанное убийство в России приговаривают крайне редко. Не исключено, что вердикт по Автамонову будет обжалован в Верховном суде. Похожий случай произошел в Свердловской области, где осенью вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД Павлу Насонову, застрелившему человека после трехдневного запоя. Психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления он был невменяем. Судья освободил убийцу от уголовного преследования, однако родственники погибшего пытаются добиться для него реального наказания.

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