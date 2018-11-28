ОП просит проверить информацию о "женском обрезании" в московской клинике

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Общественная палата РФ просит Генпрокуратуру проверить информацию о предоставлении московской клиникой процедуры "женского обрезания", а Минздрав РФ и Росздравнадзор — отозвать лицензию у данного медучреждения, если в нем проводится подобная процедура, заявила РИА Новости заслуженная артистка РФ, глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что одна из московских клиник предлагала услугу "женского обрезания" — операцию для девочек, которую делают "по религиозным или ритуальным мотивам", что вызвало широкий общественный резонанс. Позднее на сайте клиники появилось сообщение о том, что услуга клиторэктомии не предлагалась и не оказывалась лицам, не достигшим 18 лет, и введена в перечень оказываемых услуг "в связи с наличием запросов со стороны пациентов, имеющих соответствующее направление от врача на ее оказание".

"Общественная палата России направляет обращения в Генеральную прокуратуру по данному инциденту, а также в министерство здравоохранения и Росздравнадзор с требованием отзыва лицензии и закрытия клиники", — заявила Гурцкая.

Она назвала ситуацию вопиющей.

"Огромный общественный резонанс вызвала история двухлетней давности, связанная с варварской практикой женского обрезания в отдалённых горных местностях Северного Кавказа. Тогда проверку проводила Генеральная прокуратура, Минздрав России однозначно негативно высказался о калечащей практики. И вдруг в центре столицы проводят процедуры, которые ООН относит к числу варварских и бесчеловечных", — добавила общественница.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не получала обращений по поводу проведения в московской клинике клиторэктомии.