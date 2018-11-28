СК начал проверку после исчезновения туристов на снегоходах в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после исчезновения туристов на снегоходах в Хакасии, сообщает региональный главк СК.

Ранее сообщалось, что четверо туристов на снегоходах пропали в поселке Приисковый в Хакасии. По уточненной информации СК, трое пропавших — жители Красноярского края, еще одна женщина — жительница Саяногорска (Хакасия). Утром в субботу они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района Хакасии. В установленное время они не вернулись и на связь не вышли. В данный момент их разыскивают более 70 спасателей, полицейских и волонтеров.

"В Республике Хакасия начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения четверых туристов",- говорится в сообщении.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.