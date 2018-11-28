В Ненецком автономном округе при посадке Ми-26 погиб человек

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома в Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

На борту были шесть человек, один из них погиб, остальные получили травмы.

Инцидент произошел в районе 16.19 в четырехстах метрах от взлетно-посадочной полосы. Вертолет, предварительно, принадлежит одной из нефтегазовых компаний.

Гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук заявил, что погода в районе жесткой посадки вертолета компании "ЮТэйр" была нелетной.

Также он рассказал о состоянии пассажиров воздушного судна. По его словам, медик поселка Харьяга осматривает пострадавших.

"Будут определять, куда выводить людей. До Усинска примерно такое же расстояние, но погоды нет. Там у нас есть вертолет, который может вылететь и прилететь в Нарьян-Мар, но это пока не решено", — отметил Остапчук.

Ми-26 — крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет. Стоит на вооружении России и еще более десятка стран. Кроме того, используется в гражданских целях.