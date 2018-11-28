Мосгорсуд утвердил приговор "вору в законе" Шакро Молодому

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осужденному почти на десять лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во время оглашения Калашов демонстративно разгадывал кроссворд.

"Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — гласит решение тройки судей.

В последнем слове Калашов повторил, что к преступлению, в котором его обвиняют, никакого отношения не имеет, никого из подсудимых не знает, кроме Андрея Кочуйкова и Батыра Бекмурадова, которые "занимались его безопасностью".

В конце марта Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайший соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) получил восемь лет и десять месяцев, остальные 12 подсудимых — от семи до девяти лет.

Калашов, Кочуйков и еще несколько представителей криминального мира и силовиков оказались фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений в том, что высокопоставленные офицеры Следственного комитета за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.