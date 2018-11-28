Полиция переквалифицировала статью мужчине, который устроил драку в Мытищах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полиция переквалифицировала статью для мужчины, который избил человека в фитнес-клубе в подмосковных Мытищах, на более тяжкую — "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД агентству рассказали, что полиция задержала ранее судимого мужчину 1980 года рождения, устроившего драку в фитнес-клубе в подмосковных Мытищах, в результате которой его оппонент был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Некоторые СМИ и Telegram-каналы в свою очередь сообщали, что задержанный якобы является племянником начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг данную информацию, заверив, что задержанный не имеет никакого отношения ни к кому в ведомстве.

"Полиция переквалифицировала статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", — пояснили в пресс-службе.