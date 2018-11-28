В квартире на юге Москвы нашли мумию мужчины

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Обнаружено тело мужчины, пролежавшее более года в квартире на юге Москвы, по данному факту следователи проводят проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по городу Москве Юлия Иванова.
В сообщении добавляется, что при осмотре места происшествия не было обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Предполагается, что смерть наступила более одного года назад.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.