Житель ХМАО стучался к собутыльнику, но был убит выбитой дверью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в причинении смерти по неосторожности после того, как выломал входную дверь, упавшую на собутыльника, который слишком назойливо стучал в нее, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент, по версии следствия, произошел вечером 23 ноября в огородническом кооперативе "Рябинушка" на территории Сургута. В гости к 58-летнему местному жителю, планируя выпить с ним спиртного, пришел знакомый, который начал громко стучать в дверь дачного дома. Хозяин жилища, как подчеркивают следователи, к тому моменту уже был пьян, он разозлился на незваного гостя.

"Поскольку мужчина продолжал непрерывно стучать, обвиняемый подошел к двери и с силой ударил ее ногой. Дверь слетела с петель и при падении упала на потерпевшего, причинив тяжелую травму головы. Через два дня от полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — рассказали в следственном управлении.

Уточняется, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Ему, как поясняет ведомство, уже предъявлено обвинение.