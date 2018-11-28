КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали жителя Прокопьевска, который ночью поджег дом не ответившей ему взаимностью женщины, когда она находилась внутри вместе с мужем и тремя детьми, сообщает в среду региональный главк МВД.

Полицейские узнали об инциденте от пожарных, которые накануне ликвидировали возгорание частного дома и надворных построек в Зенковском районе города и установили, что его причиной стал поджог. Как выяснили правоохранители, среди ночи хозяин жилища проснулся от едкого запаха дыма.

"Мужчина помог супруге и троим детям в возрасте 3, 7 и 11 лет выбраться через окно на улицу. В результате возникшего пожара огнём были уничтожены все надворные постройки, а также значительная часть дома с находившимся внутри имуществом. Сами жильцы при этом не пострадали. Сумма причинённого материального ущерба составила 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель. Полицейские выяснили, что он предлагал хозяйке дома бросить мужа и сожительствовать с ним, но получил отказ и решил отомстить.

"Зная, что в жилище находится его возлюбленная и её малолетние дети, он ночью пробрался на территорию дома и поджег веранду. После этого, находясь на соседней улице, злоумышленник наблюдал, как разгорается пламя, а затем, чтобы отвести от себя подозрения, вместе с пожарным расчетом принимал участие в тушении пожара", — отметили в ГУМВД.

Кроме того, оказалось, что через час подозреваемый поджег неподалёку ещё один дом. На этот раз он планировал заняться мародерством: похитить и распродать уцелевшее имущество, уточнили в ведомстве. Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.