СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Двенадцати украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.
В аппарате отметили, что Лубина встретилась с некоторыми из арестованных.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.
Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.