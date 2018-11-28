В ФСБ назвали причину проверки в мэрии Якутска

ЯКУТСК, 28 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности проверяет информацию о возможных хищениях в агентстве культуры и художественного образования мэрии Якутска, сообщила РИА Новости пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Речь идет о бюджетных средствах, выделенных на проведение праздничных и культурных мероприятий.

Ранее сообщалось об обысках в управлении культуры мэрии Якутска. В администрации города подтвердили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия, но комментировать их не стали.

На днях мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что была "неприятно удивлена", когда узнала, что управление делами администрации города заказало банкеты более чем на миллион рублей. Она заявила, что не получила "вразумительного объяснения" от начальника управделами, и пообещала его уволить. В результате чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.