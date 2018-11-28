В Бурятии нашли тела братьев, унесенных на деревянной лодке вглубь Байкала

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Двух братьев, которых на деревянной лодке вместе с женой одного из них отнесло вглубь озера Байкал, нашли мертвыми на берегу близ села Клюевка в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве сообщили, что 14 ноября два брата вместе с женой одного из них после употребления спиртного уплыли на деревянной лодке со станции Переемная по реке. Из-за сломанного весла их отнесло вглубь Байкала. Один из братьев позвонил сестре, которая вначале сама пыталась найти катер для их поиска. После она позвонила спасателям. Последний раз погибшие выходили на связь поздним вечером в день исчезновения, они говорили, что видят спасателей.

"На берегу озера Байкал возле села Клюевка были обнаружены тела двух мужчин, 36 и 37 лет. Рядом находились фрагменты их разбитой деревянной лодки. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по факту их смерти проводится доследственная проверка. Пока не известна судьба находившейся вместе с ними женщины — супруги одного из покойных", — говорится в сообщении.

Родственников нашла сестра, которая вместе с отцом каждый день обследовала берег озера, пытаясь найти пропавших. В ведомстве сообщили, что по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.