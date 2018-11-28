Танкер задел причал в порту на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Танкер-газовоз задел причал в порту Пригородное на юге Сахалина, утечки нет, никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель нефтегазовой компании "Сахалин Энерджи" Лариса Ямамото.

По ее данным, ЧП произошло во вторник в 18.30 (10.30 мск).

"При отшвартовке танкер-газовоз Grand Elena, который работает на проекте "Сахалин-2", коснулся швартового пала причала отгрузки сжиженного природного газа в порту Пригородное…. В происшествии никто не пострадал, ущерба окружающей среде не нанесено, утечки нет", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, компания расследует обстоятельства происшествия.