В московских аэропортах отменили более 20 рейсов из-за снегопада

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 20 рейсов отменены и 10 задержаны в столичных аэропортах на фоне снегопада в Москве, сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 16.50 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 3 рейса, ещё 14 отменены, в аэропорту "Домодедово" 4 рейса задержаны, 7 отменены. В "Шереметьево" задержаны 3 рейса.

Ранее во вторник центр организации дорожного движения столицы советовал московским автомобилистам пересаживаться на городской транспорт из-за непогоды. Как отмечалось в сообщении, движение в городе уже плотное из-за снегопада.

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что во вторник в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха не выше 2-4 градусов мороза, в городе также пройдёт небольшой снег.