Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Юго-Западная" в Москве, погиб

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На станции московского метро "Юго-Западная" мужчина упал на рельсы и погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Тело погибшего извлекают", — сказал он.

Позже пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что погибший — 25-летний гражданин Узбекистана. Он упал на путь под прибывающий поезд.

"Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира", — рассказал Мышляев.

Мужчина скончался от полученных травм. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Поезда на южном участке Сокольнической линии шли в обе стороны с увеличенными интервалами. Станции "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского" временно закрывали на вход.

В 17:30 движение по линии в целом восстановили.

По словам Мышляева, сейчас полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, а также машиниста. Проводится проверка.