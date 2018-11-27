Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Юго-Западная" в Москве, погиб

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На станции московского метро "Юго-Западная" мужчина упал на рельсы и погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Тело погибшего извлекают", — сказал он.
Позже пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что погибший — 25-летний гражданин Узбекистана. Он упал на путь под прибывающий поезд.
"Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира", — рассказал Мышляев.
Мужчина скончался от полученных травм. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.
Поезда на южном участке Сокольнической линии шли в обе стороны с увеличенными интервалами. Станции "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского" временно закрывали на вход.
В 17:30 движение по линии в целом восстановили.
По словам Мышляева, сейчас полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, а также машиниста. Проводится проверка.