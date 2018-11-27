Дело врача роддома в Калининграде передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дело против врача калининградского роддома №4, из-за которой, по версии следствия, погиб младенец, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизни нужно было ввести дорогостоящий препарат, но подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Как считает следствие, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения, что смерть плода наступила в утробе матери. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Национальная медицинская палата, калининградское медицинское сообщество и региональные власти просили смягчить меру пресечения. Прокуратура обжаловала решение суда, женщину выпустили из СИЗО под домашний арест. Двадцать третьего ноября ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ее статус изменился с подозреваемой на обвиняемую.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, в целях объективного, всестороннего и эффективного расследования, ранее возбужденное следственными органами СК России по Калининградской области уголовное дело в отношении и.о. главного врача ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области №4" передано в центральный аппарат ведомства", — говорится в сообщении.

Как сообщается, следствие проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти новорожденного. В ходе расследования уголовного дела следователи проверят обстоятельства фальсификации медицинских документов – истории родов, куда по указанию и.о. главрача внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода, отмечается в сообщении ведомства.