За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За рулем автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"За рулем автомобиля был сотрудник одного из территориальных подразделений полиции юго-восточного округа Москвы, он находился в свободное от службы время", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка. Как уточняли в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал только водитель иномарки.