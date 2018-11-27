За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За рулем автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в столичном управлении ГИБДД агентству рассказали, что водитель на BMW не справился с управлением и врезался в забор на юго-востоке Москвы. Как уточнил источник в правоохранительных органах, машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.

"За рулем автомобиля был сотрудник одного из территориальных подразделений полиции юго-восточного округа Москвы, он находился в свободное от службы время", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка. Как уточняли в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал только водитель иномарки.