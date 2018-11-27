МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Предполагаемой виновнице крупного ДТП с пятью погибшими на Старосимферопольском шоссе в Московской области предъявили обвинение, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что подозреваемая по данному делу — жена заместителя начальника УМВД по городскому округу Подольск — начальника полиции города. В полиции подтвердили факт возбуждения дела по ч.5 ст. 264 УК РФ после аварии, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Женщине грозит до семи лет колонии. Она в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Расследование уже вышло на областной уровень — его ведет главное следственное управление подмосковной полиции.

"Водителю 15 ноября было предъявлено официальное обвинение", — пояснила Петрова.

Авария произошла еще 17 октября: женщина за рулем Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров Mitsubishi погибли, еще двое получили травмы, но выжили. Водитель Land Cruiser тоже пострадала, но насколько серьезно, не уточняется.

Комментарием защиты подозреваемой РИА Новости пока не располагает.