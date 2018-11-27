МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Предполагаемой виновнице крупного ДТП с пятью погибшими на Старосимферопольском шоссе в Московской области предъявили обвинение, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Расследование уже вышло на областной уровень — его ведет главное следственное управление подмосковной полиции.
Авария произошла еще 17 октября: женщина за рулем Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров Mitsubishi погибли, еще двое получили травмы, но выжили. Водитель Land Cruiser тоже пострадала, но насколько серьезно, не уточняется.
Комментарием защиты подозреваемой РИА Новости пока не располагает.