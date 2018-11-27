Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

Место ДТП с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi на трассе Южный обход в городском округе Подольск

Место ДТП с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi на трассе Южный обход в городском округе Подольск

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, авария произошла еще 17 октября: женщина за рулем Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров Mitsubishi погибли, еще двое получили травмы, но выжили. Водитель Land Cruiser тоже пострадала, но насколько серьезно, не уточнялось.

По словам собеседника агентства, подозреваемая — жена заместителя начальника управления МВД по городскому округу Подольск. Ей грозит до семи лет колонии.

В полиции подтвердили факт возбуждения дела, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Расследование уже вышло на областной уровень – его ведет Главное следственное управление подмосковной полиции.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Уточнять имена она тоже не стала.

Комментарием защиты подозреваемой РИА Новости пока не располагает.