Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, подозреваемая — жена заместителя начальника управления МВД по городскому округу Подольск. Ей грозит до семи лет колонии.
В полиции подтвердили факт возбуждения дела, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Расследование уже вышло на областной уровень – его ведет Главное следственное управление подмосковной полиции.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Уточнять имена она тоже не стала.
Комментарием защиты подозреваемой РИА Новости пока не располагает.