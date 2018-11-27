На Байкале нашли тела двух мужчин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На озере Байкал нашли тела двух мужчин, сообщил Следственный комитет.
Во вторник на берегу озера Байкал нашли тела двух погибших мужчин с этого катера, рядом с ними лежали индивидуальные средства спасения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
В октябре на Байкале три рыбака на лодке "Обь" вышли из поселка Листвянка в Большие Коты. Позднее они пропали во время шторма. Их искали Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС, авиация МЧС, сотрудники полиции и волонтеры. Спустя несколько дней лодку нашли в районе Кругобайкальской железной дороги неподалеку от населенного пункта Шарыжалгай. Рыбаков до сих пор обнаружить не удалось.