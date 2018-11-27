На Байкале нашли тела двух мужчин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На озере Байкал нашли тела двух мужчин, сообщил Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Ольхонском районе Иркутской области пропал катер "Скорпион", на борту которого было четверо мужчин. На его поиски отправился Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС. По данным спасателей, катер опрокинулся вечером во время штормового ветра возле мыса Зундуки. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о крушении.

Во вторник на берегу озера Байкал нашли тела двух погибших мужчин с этого катера, рядом с ними лежали индивидуальные средства спасения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В октябре на Байкале три рыбака на лодке "Обь" вышли из поселка Листвянка в Большие Коты. Позднее они пропали во время шторма. Их искали Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС, авиация МЧС, сотрудники полиции и волонтеры. Спустя несколько дней лодку нашли в районе Кругобайкальской железной дороги неподалеку от населенного пункта Шарыжалгай. Рыбаков до сих пор обнаружить не удалось.