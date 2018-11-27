Задержанных украинских военных доставили в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Моряков ВМС Украины, задержанных за нарушение госграницы России после инцидента в Черном море, доставили из Керчи в Симферополь для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, сообщили РИА Новости в Киевском районном суде Симферополя.

"Задержанные украинские военнослужащие уже доставлены в Симферополь", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.