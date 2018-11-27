В Ингушетии застрелили мужчину, отсидевшего срок за убийство

НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают неизвестного, который застрелил местного жителя, отсидевшего срок за убийство, сообщает региональное МВД.

"В селении Яндаре Назрановского района неизвестный произвел несколько выстрелов в 35-летнего мужчину, находившегося во дворе своего дома, и скрылся с места происшествия. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По информации МВД, погибший в 2015 году был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что убитый в Яндаре мужчина ранее работал в полиции. "Не исключено, что его убили из-за кровной мести", — отметил собеседник агентства.