Во Владимирской области автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, три ребенка доставлены в больницу с ушибами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В населенном пункте Бутылицы произошло попутное столкновение школьного автобуса с грузовиком. Трое детей доставлены в больницу с ушибами", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в автобусе находились 11 детей. Остальных учеников отправили в школу другим транспортом.

Представитель УМВД по региону уточнила, что ДТП произошло в 7.40 мск. "По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" при выполнении маневра обгона движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes с полуприцепом совершил с ним касательное столкновение", — сказала собеседница агентства. По ее словам, пострадали два школьника.

"В результате ДТП дети получили ушибы, отпущены на амбулаторное лечение. По предварительным данным, пострадали два школьника, но пока уточняем", — отметила представитель УМВД.