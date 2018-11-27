На Камчатке из-за циклона отменили полеты местной авиации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Полеты по местным авиалиниям на Камчатке отменены из-за циклона, подошедшего к берегам полуострова в понедельник вечером, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Подход циклона внес коррективы в работу авиапредприятий Камчатки. Сильный боковой ветер стал причиной отмены рейсов по маршрутам местных авиалиний", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом главный аэропорт Камчатки работает в штатном режиме, технические службы постоянно расчищают взлетно-посадочную полосу, поддерживая ее надлежащее состояние.
Он добавил, что сейчас порывы ветра в районе аэропорта достигают 17 метров в секунду, ожидается усиление до 25 метров в секунду.
Власти также отмечают, что ограничения движения автотранспорта по территории края в настоящее время нет. Дорожные службы работают на всех основных направлениях. В ликвидации последствий циклона на Камчатке задействованы более 130 единиц техники.