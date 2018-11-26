В Чечне суд отказался изменить Титиеву меру пресечения

ГРОЗНЫЙ, 26 ноя — РИА Новости. Шалинский городской суд в понедельник отказался освободить главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, под личное поручительство главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и политика Григория Явлинского, сообщила в понедельник пресс-служба "Мемориала".

На предыдущем заседании 20 ноября, по данным пресс-службы "Мемориала", защита Титиева подала ходатайство в суд об изменении ему меры пресечения под личное поручительство Ганнушкиной и Явлинского. Ганнушкина, выступая в суде, охарактеризовала Титиева "как надежного человека" и попросила отпустить его на поруки, заверив, что "он никуда не уйдет, а придет в суд и закончит работу".

Адвокат правозащитника Петр Заикин заявил суду, что прежняя мотивировка гособвинения о том, что Титиев может оказать давление на свидетелей, неактуальна, поскольку все свидетели уже допрошены, и материалы находятся в суде.

В понедельник на заседание в Шали приехал второй поручитель – Явлинский, который также попросил суд отпустить Титиева на поруки, поручившись, что он будет являться в суд и не будет препятствовать следствию.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения под личное поручительство Светланы Ганнушкиной и Григория Явлинского", — сообщила пресс-служба "Мемориала".

Суд счел, что не представлено достаточно доказательств того, что предыдущие основания для ареста отпали. "К тому же суд посчитал, что Ганнушкина субъективна, так как она — коллега и друг Титиева, а его семья выехала за пределы Чечни, у самого Титиева есть загранпаспорт", — пишет "Мемориал", уточняя, что в удовлетворении ходатайства Явлинского отказано по тем же аргументам, что и Ганнушкиной.

В начале марта являвшиеся тогда кандидатами в президенты Григорий Явлинский и Ксения Собчак подали ходатайства о личном поручительстве за Оюба Титиева. Тогда Старопромысловский районный суд Грозного отказал в освобождении правозащитника под поручительство политиков.

Судебный процесс по делу Титиева проходит в Шалинском городском суде с 19 июля. Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной. Как ранее сообщал "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева, что наркотики ему подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении дела против полицейских.