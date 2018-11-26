В Воронежской области умер один из пострадавших при обрушении моста

ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Рабочий, получивший самые тяжелые травмы при обрушении моста в Воронежской области, скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.
Состояние одного из рабочих, находившихся в Борисоглебске, оценивалось как крайне тяжелое.
"Самый тяжелый из пострадавших умер на выходных в Борисоглебске. В пятницу пытались его эвакуировать в Воронеж вертолетом. Но в связи с тяжестью состояния не смогли", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости главный инженер ООО "Мостострой" — предприятия, которое вело ремонт моста — Василий Сивохин, организация окажет помощь семье скончавшегося рабочего и возьмет на себя организацию похорон и расходы на них.