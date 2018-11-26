В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал полиции, что летом у него украли велосипед Merida с велокомпьютером, аккумулятором, двумя фонарями. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоимость профессиональных велосипедов, особенно для даунхилла и шоссейных гонок, может исчисляться сотнями тысяч рублей, а иногда доходить до миллиона и выше. Например, стоимость велосипеда Dogma F10, на котором выигрывались соревнования "Тур де Франс" и "Вуэльты Испании" 2017 года, а также "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" 2018 года, приближается к миллиону рублей.