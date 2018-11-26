На северо-западе Москвы легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль Honda и карета скорой помощи столкнулись на северо-западе Москвы, полицейские прибыли на место аварии для оформления ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 13.00 на улице Лодочной столкнулись автомашина Honda и карета скорой помощи, в результате ДТП пострадавших нет", — пояснили в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в данный момент полицейские прибыли на место происшествия для оформления ДТП. Ограничения движения нет.