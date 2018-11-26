Расчленивший девушку житель Нижегородской области получил 15 лет колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Житель Нижегородской области, убивший девушку, тело которой он расчленил и спрятал, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, 10 октября 2015 года в гости к обвиняемому в городе Кстово Нижегородской области пришла 21-летняя знакомая. В ходе алкоголя между ними произошла ссора. Мужчина ударил девушку по голове керамической кружкой, затем еще одной, после чего через непродолжительное время девушка скончалась.

Затем обвиняемый снял с девушки все золотые украшения, ножом отделил от тела погибшей конечности и голову, после чего сложил все в мусорные пакеты, частями выносил из дома и прятал в разных местах. Следы совершения преступления мужчина тщательно убрал, а также выкинул все вещи, принадлежащие погибшей, и орудие преступления в мусорный бак.

Позднее он сменил место жительства, а через полгода переехал в Москву, где в 2016 году был задержан за совершение другого преступления. Все это время девушка находилась в розыске как без вести пропавшая.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Ранее он был неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.