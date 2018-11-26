В Москве у Сбербанка задержали подозрительных мужчин с оружием

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция задержала трех мужчин, которые припарковались у отделения Сбербанка в центре Москвы, предположительно, с травматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, мужчины припарковались на автомобиле BMW с заклеенным номером. Их уже отвезли в отделение.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, прохожие заметили, как один из пассажиров BMW перебирал в руках пистолет.

"Поступило сообщение, что в автомобиле у Зубовского бульвара, 15 находятся подозрительные люди. Прибывший наряд полиции обнаружил припаркованную машину. В ней были водитель и пассажиры. У одного из мужчин имеется при себе, предположительно, травматический пистолет", — пояснили в пресс-службе полиции.

Мужчин отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция установит, есть ли у того из них, у кого нашли оружие, соответствующее разрешение.