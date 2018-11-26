Адвокаты обжаловали аресты рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Защита рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) обжаловала судебные постановления о его арестах за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, сообщила РИА Новости адвокат артиста Наталья Жданович.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему добавил мировой судья. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.

"Жалобы подали. По мелкому хулиганству и по отказу. Что по поводу правонарушения, касающегося отказа (от медосвидетельствования – ред.), то там подсудность нарушена. Он (материал – ред.) должен был рассматриваться мировым судьей, но не Западного округа, а Центрального. А по мелкому хулиганству мы считаем, что тоже незаконно и необоснованно вынесено решение, поскольку чересчур суровое наказание. И доказательств тому, что он совершил … тоже нет", — сказала Жданович.

"Потому что там должны были быть и протокол, и опросы свидетелей признаны недопустимыми доказательствами, поскольку сам протокол составлялся не в присутствии Кузнецова, и Кузнецов не видел свидетелей, понятых, которые были", — пояснила адвокат.

Она добавила также, что решение правоохранительных органов по вопросу о возбуждении против рэпера уголовного дела ей пока неизвестно.

Утром понедельника в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили агентству, что не обладают данными о возбуждении против Кузнецова уголовного дела.