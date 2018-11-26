Адвокаты обжаловали аресты рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Защита рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) обжаловала судебные постановления о его арестах за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, сообщила РИА Новости адвокат артиста Наталья Жданович.
"Жалобы подали. По мелкому хулиганству и по отказу. Что по поводу правонарушения, касающегося отказа (от медосвидетельствования – ред.), то там подсудность нарушена. Он (материал – ред.) должен был рассматриваться мировым судьей, но не Западного округа, а Центрального. А по мелкому хулиганству мы считаем, что тоже незаконно и необоснованно вынесено решение, поскольку чересчур суровое наказание. И доказательств тому, что он совершил … тоже нет", — сказала Жданович.
Она добавила также, что решение правоохранительных органов по вопросу о возбуждении против рэпера уголовного дела ей пока неизвестно.
Утром понедельника в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили агентству, что не обладают данными о возбуждении против Кузнецова уголовного дела.