Жительница Приморья подговорила девочку разрисовать машину бывшего мужа

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Приморья осуждена на 1 год условно за то, что подговорила девочку-подростка разрисовать краской автомобиль ее бывшего супруга из мести, сообщает прокуратура края.

"Как установлено в судебном заседании, фигурантка, действуя из мести к своему бывшему мужу, решила повредить его автомобиль. Для этого она склонила несовершеннолетнюю к совершению незаконных действий, убедив ее, что за указанные деяния она не будет привлечена к ответственности. В дальнейшем девочка-подросток путем распыления баллончиков спрей-краски умышленно повредила кузов автомобиля, чем причинила собственнику транспортного средства (бывшему мужу фигурантки) значительный материальный ущерб на сумму свыше 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества прекратили в связи с примирением сторон. Суд признал жительницу Приморья виновной в вовлечение девочки в преступление и назначил ей один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.