Адвокат экс-полицейского попросил СК прекратить дело об изнасиловании в Уфе

УФА, 26 ноя — РИА Новости. Защита башкирского экс-полицейского Салавата Галиева, который по делу о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя находится в СИЗО вместе с двумя другими фигурантами, подала следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования и освобождения из-под ареста своего подзащитного, сообщил РИА Новости адвокат Галиева Ренат Амирханов.
"Мы как сторона защиты бывшего начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева подали следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного, так как считаем, что он не причастен к преступлению. Ранее сообщали, что в момент происшествия Галиев находился в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер. Кроме того, мы ходатайствуем об освобождении его из-под ареста", — пояснил Амирханов.
После инцидента руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца всех подозреваемых, до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.