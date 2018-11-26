Адвокат экс-полицейского попросил СК прекратить дело об изнасиловании в Уфе

Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

УФА, 26 ноя — РИА Новости. Защита башкирского экс-полицейского Салавата Галиева, который по делу о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя находится в СИЗО вместе с двумя другими фигурантами, подала следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования и освобождения из-под ареста своего подзащитного, сообщил РИА Новости адвокат Галиева Ренат Амирханов.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. Адвокаты экс-полицейских ранее заявили РИА Новости, что двое подзащитных имеют алиби, так как есть записи видеокамер наблюдения, по которым видно, что подозреваемые в момент совершения преступления были в другом месте. После этого защита потерпевшей сообщала, что пострадавшая девушка не ходит на работу, но выполняет все требования следователей, необходимые при расследовании дела.

"Мы как сторона защиты бывшего начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева подали следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного, так как считаем, что он не причастен к преступлению. Ранее сообщали, что в момент происшествия Галиев находился в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер. Кроме того, мы ходатайствуем об освобождении его из-под ареста", — пояснил Амирханов.

Он отметил, что решение следствия по ходатайству будет известно в течение трех дней.

После инцидента руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца всех подозреваемых, до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.