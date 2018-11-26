У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в понедельник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в понедельник в 16.20 (08.20 мск) в Тихом океане у Курил. Эпицентр находился в точке с координатами 50,1 северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 83 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска (райцентр на Парамушире). Глубина гипоцентра составила 38 километра", — рассказала агентству начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации собеседницы агентства, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска.