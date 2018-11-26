В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.

В полиции уточнили, что ДТП произошло рано утром в центре города на улице Красный путь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой помощи.

"Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по улице Красный Путь в направлении улицы Ленина, в районе дома №5 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (подземный пешеходный переход)", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также два пассажира — мужчина и девушка — были доставлены в больницу, уточнили в полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.