На Байкале спасатели ищут четырех человек с опрокинувшегося катера

ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четверо мужчин, ведут спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, сообщает ГУМЧС региона.

"В Ольхонском районе Иркутской области силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России ведутся поиски пропавшего катера "Скорпион", на борту которого находились четверо мужчин", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, катер опрокинулся при штормовом ветре в воскресенье около 23.00 (18.00 мск) возле мыса Зундуки. Об этом в телефонном разговоре сообщил родственникам один из пассажиров. После этого мужчины на связь больше не выходили.

Отмечается, что на место происшествия в воскресенье была направлена группа спасателей из поселка Сахюрта на катере и автомобиле УАЗ. Сейчас к ним присоединился еще один катер с девятью спасателями, в готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.