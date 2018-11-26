Нет тела — есть дело: как воронежские опера попали под уголовку об убийстве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Воронеже продолжается расследование запутанного уголовного дела об убийстве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в мае четверо оперативников до смерти забили подозреваемого в грабеже Виктора Шилова, вывезли тело в лес и закопали. Останки погибшего до сих пор не найдены. Полицейские отказываются сотрудничать со следствием, а их друзья считают, что Шилов жив и скрывается от правоохранительных органов.

Ночной грабеж

Вечером пятого мая неизвестный зашел в киоск быстрого питания и отнял у продавщицы всю выручку. Полицейские первым делом стали проверять ранее судимых за подобные преступления. В их поле зрения попал 37-летний житель села Богданово Виктор Шилов. В прошлом он сидел за грабеж, кроме того, подходил под описание налетчика, данное кассиром.

"Седьмого мая четверо оперативников воронежского отдела полиции №5 приехали в Богданово, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Сергей Локтев. — Они усадили Виктора, который был в одних трусах, в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Больше Шилова никто не видел".

На следующий день родственники пропавшего обратились в полицию. В заявлении дочь Шилова подробно описала одного из тех, с кем уехал отец. Однако уголовное дело по статье "Убийство" Рамонский следственный отдел СУ СКР по Воронежской области возбудил лишь через полтора месяца после исчезновения Виктора. Все это время его искали родные, друзья и сотни волонтеров поисковых отрядов.

"Мать Шилова Надежда подавала заявления о пропаже сына во все отделы воронежской полиции, пока кто-то из сотрудников не вспомнил, что в начале мая ориентировка на его розыск приходила из пятого отдела, — продолжает юрист. — Пожилая женщина сразу отправилась туда. Там повели себя довольно странно: сначала заявили, что не объявляли Виктора в розыск, потом отказались от своих слов. В общем, сложилось впечатление, что они о чем-то недоговаривают, что-то скрывают".

В официальном ответе от начальника отдела сообщили, что никто из сотрудников в задержании Шилова не участвовал.

© Фото предоставлено Сергеем Локтевым Ответ из полиции © Фото предоставлено Сергеем Локтевым Ответ из полиции

Ключевые свидетели

Ситуация прояснилась лишь в середине сентября, когда оперативники Управления собственной безопасности задержали четверых коллег из уголовного розыска: Александра Шевченко, Владимира Пыркова, Дмитрия Максимова и Владимира Черникова. Все они из пятого отдела. Дело об убийстве Шилова передали в областное СУ СКР, а полицейским предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, Шилов в районе дома №45 по улице Дивизии попытался сбежать от оперативников, но его задержали с помощью случайных прохожих. Именно они выступили ключевыми свидетелями.

"Шилова сильно избили, и он скончался на месте. Скорее всего, от полученных травм, — говорит Локтев. — Оперативники поместили труп в багажник, вывезли за город и закопали. Перед этим они предусмотрительно сменили на машине номера, отключили мобильные телефоны, а на обратном пути избавились от лопаты, которой вырыли яму".

Сразу после задержания Шевченко дал признательные показания и даже нарисовал примерную схему места, где спрятали тело. Причем ответственность за гибель Шилова он попытался переложить на гражданских, помогавших в задержании.

"Один из молодых людей пнул Шилова в туловище, но не сильно. Лично я не применял к задержанному физического насилия, то же самое могу сказать и про коллег, — объяснял следователю оперативник. — Когда подозреваемый потерял сознание, его посадили в машину и стали проверять пульс, но он не прощупывался. Поняв, что случилось непоправимое, мы решили спрятать тело. Не помню, кому из нас пришла эта мысль".

Правда, от признания полицейский быстро открестился, а его коллеги вообще отказались сотрудничать со следствием. Однако у СК есть показания свидетелей — тех самых, которые помогли оперативникам в задержании. "Шевченко сел сверху на беглеца и бил его руками по разным частям тела. Ударов было более пяти, — сообщил следователям очевидец (все его данные засекречены). — Били ли подозреваемого остальные, я сказать затрудняюсь".

© Фото предоставлено Сергеем Локтевым Схема места, где спрятали тело © Фото предоставлено Сергеем Локтевым Схема места, где спрятали тело

Добавим лишь, что, по показаниям свидетелей, Шевченко избивал Шилова, будучи пьяным, и даже когда сидел на нем верхом, не выпускал из рук банку с пивом.

Честь мундира

Как рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Воронежской области, в октябре оперативников уволили из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Однако некоторые коллеги не разделяют точку зрения начальства — они считают дело полностью сфабрикованным.

"Саша — честный и порядочный человек, примерный семьянин, отличный полицейский. Он даже матом при женщинах не ругался, считая это неуважением, — говорит РИА Новости друг главного фигуранта уголовного дела Александра Шевченко Константин. — В органах он проработал более семи лет, был на хорошем счету у руководства. За это время на него не поступило ни одной жалобы. Я сам несколько раз был понятым и видел, как Саша работает, — он все делал в рамках закона".

Экс-сослуживцы не исключают того, что Шилов жив и где-то скрывается. "Возможно, он просто сбежал, так как был причастен к преступлению, а родственники для отвода глаз заявили о пропаже. У него ведь богатый криминальный опыт, несколько раз судим, — поделился своим мнением с РИА Новости бывший коллега Шевченко Дмитрий. — Все обвинения — ложь. Никаких показаний Саша не давал, там был подставной адвокат. Понимаете, человек, который работает в органах, не будет просто так себя оговаривать, а потом отказываться от собственных слов. К тому же я виделся с ним примерно за месяц до ареста и никаких изменений в поведении не заметил".

© Фото предоставлено коллегами Александр Шевченко © Фото предоставлено коллегами Александр Шевченко

Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам СК. Расследование осложняется тем, что тело Шилова до сих пор не найдено. Без этого нельзя установить точную причину смерти, а также степень вины каждого из полицейских. Впрочем, по статье "Превышение должностных полномочий" им в любом случае грозит до десяти лет лишения свободы, а по эпизоду с убийством — до пятнадцати.