В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали более тысячи человек

УФА, 25 ноя — РИА Новости. Нижегородские спасатели эвакуировали 1,2 тысячи человек из торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, где произошло ложное срабатывание сигнализации о задымлении, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По данным собеседника, пожарные службы Нижнего Новгорода в воскресенье днем получили сообщение о том, что в торговом центре "Небо", расположенном в центре города, сработала автоматическая сигнализация.

"Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 1,2 тысячи посетителей и персонала, возгорания не было, вызов был ложным", — сообщил агентству официальный представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости в правоохранительным органах области, сигнализация в торговом центре сработала из-за хулиганских действий. "Неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации. Выясняется, кто это был", — сказал агентству источник.