На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4

КРАСНОДАР, 25 ноя — РИА Новости. Небольшое землетрясение произошло в ночь на воскресенье в Северском районе Краснодарского края, сообщает ГУ МЧС по региону.

По его данным, в 02.15 мск в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступили обращения от жителей муниципального образования Северский район, которые ощутили подземные толчки.

"По информации от ФГБУН геофизическая служба РАН города Обнинск, произошло сейсмособытие магнитудой 4 балла на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация жителей не проводилась.