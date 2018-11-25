В Хакасии пропали туристы, отправившиеся кататься на снегоходах

КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Четыре туриста пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии, катаясь на снегоходах, сообщает республиканский главк МЧС.

По информации ведомства, о пропаже сообщил мужчина, который сдавал туристам жилье в поселке Приисковый. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края.

"Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в поселке Приисковый Орджоникидзевского района. По сообщению, поступившему от МВД, минувшим вечером там пропали четверо туристов, которые катались на снегоходах", — говорится в сообщении.

В поисках участвуют восемь спасателей и две единицы техники, помогают волонтеры на снегоходах. Использование авиации невозможно из-за сильного ветра. Неделю назад в этой же местности потерялись двое мужчин на снегоходах из Красноярского края — после ночевки в тайге они самостоятельно выбрались к людям.